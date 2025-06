EEUU retirará parte de su personal de Oriente Próximo ante las tensiones con Irán

Por Daphne Psaledakis, Idrees Ali, Ahmed Rasheed y Jeff Mason

WASHINGTON/BAGDAD, 11 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que personal estadounidense estaba siendo trasladado fuera de Oriente Próximo porque "podría ser un lugar peligroso", y añadió que Estados Unidos no permitiría que Irán tenga un arma nuclear. Reuters informó el miércoles de que Estados Unidos está preparando una evacuación parcial de su embajada iraquí y permitirá que los dependientes militares abandonen lugares alrededor de Oriente Próximo debido a riesgos mayores de seguridad en la región, según fuentes estadounidenses e iraquíes. Las cuatro fuentes estadounidenses y las dos iraquíes no precisaron qué riesgos de seguridad habían motivado la decisión, y las informaciones sobre la posible evacuación hicieron subir los precios del petróleo más de un 4%. Un responsable estadounidense dijo que el Departamento de Estado había autorizado salidas voluntarias de Baréin y Kuwait. El Departamento de Estado actualizó el miércoles por la noche su aviso de viaje a todo el mundo para reflejar la última postura de Estados Unidos. "El 11 de junio, el Departamento de Estado ordenó la salida del personal gubernamental estadounidense que no estuviera en situación de emergencia debido al aumento de las tensiones en la región", decía la advertencia. La decisión de Estados Unidos de evacuar a parte del personal llega en un momento volátil en la región. Los esfuerzos de Trump para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán parecen estar estancados y la inteligencia estadounidense indica que Israel ha estado haciendo preparativos para un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. "Se los está sacando (de la región) porque podría ser un lugar peligroso; veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas. "Hemos dado aviso para que se trasladen".

A la pregunta sobre si se puede hacer algo para bajar la temperatura en la región, Trump dijo: "No pueden tener un arma nuclear. Muy sencillo, no pueden tener un arma nuclear". Trump ha amenazado repetidamente con atacar Irán si fracasan las titubeantes conversaciones sobre su programa nuclear y, en una entrevista publicada este mismo miércoles, dijo que cada vez confiaba menos en que Teherán accediera a dejar de enriquecer uranio, una exigencia estadounidense clave. El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, también dijo el miércoles que si Irán era objeto de ataques tomaría represalias atacando bases estadounidenses en la región. La embajada de EEUU en Kuwait dijo en un comunicado el miércoles que no había "cambiado su postura de personal" y que seguía estando "plenamente operativa."

PRESENCIA MILITAR Estados Unidos tiene presencia militar en toda la importante región productora de petróleo, con bases en Irak, Kuwait, Qatar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha autorizado la salida voluntaria de los militares dependientes de los emplazamientos de Oriente Próximo, según informó un responsable estadounidense. Otro cargo estadounidense dijo que esto afectaba sobre todo a los familiares ubicados en Baréin, donde se encuentra la mayor parte de ellos. "El Departamento de Estado tiene prevista una salida ordenada para (la) embajada estadounidense en Bagdad. La intención es hacerlo por medios comerciales, pero el ejército estadounidense está preparado por si se solicita ayuda", dijo un tercer responsable estadounidense.

La agencia estatal de noticias iraquí citó a una fuente gubernamental según la cual Bagdad no había registrado ninguna indicación de seguridad que exigiera una evacuación.

