EEUU retiró misiles de base en Arabia Saudí, revelan fotos

En esta foto de satélite proveída por Planet Labs Inc., aun área de la Base Aérea Príncipe Sultan en Arabia Saudí en la que había desplegadas baterías de cohetes Patriot y una unidad antimisiles avanzada se ve vacía ahora el 10 de septiembre del 2021. Estados Unidos retiró de Arabia Saudí en semanas recientes su sistema más avanzado de defensa antimisiles y baterías de Patriot, en momentos en que el reino enfrenta ataques aéreos de los rebeldes chiíes en Yemen, muestran fotos de satélite analizadas por la Associated Press. (Planet Labs Inc. via AP)