EEUU revisa al alza el total de la subasta de petróleo y gas del Golfo de México

16 dic (Reuters) - La venta de concesiones de petróleo y gas en el Golfo de México de la semana pasada atrajo US$300,4 millones en pujas elevadas, unos 21 millones más que el recuento oficial publicado el día de la subasta, según informaron el martes las autoridades estadounidenses.

A través de un portavoz, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos dijo que tres ofertas se habían omitido inadvertidamente del total de la oferta más alta de US$279,4 millones reportados el 10 de diciembre.

Las tres ofertas omitidas se referían a terrenos en la zona del cañón Keithley e incluían la oferta más alta de la subasta, de US$18,6 millones, de Chevron, explicó Hillary McKey, portavoz de la oficina, en un correo electrónico. (Reporte de Nichola Groom)