EE.UU. revoca visas a funcionarios brasileños, acusa trabajo forzado de cubanos

WASHINGTON, 13 ago (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó y restringió los visados de varios funcionarios de Brasil, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud y sus familiares, acusando complicidad con el Gobierno de Cuba en el trabajo forzado a través del programa "Mais Médicos".

Washington revocó los visados de Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado el miércoles, por el papel que desempeñaron en la aplicación del programa mientras trabajaban en el Ministerio de Salud de Brasil. (Reporte de Kanishka Singh en Washington y Ryan Patrick Jones en Toronto. Editado en español por Javier Leira)