EEUU revoca visas a sursudaneses mientras en su país hay amenaza de guerra civil

En alguna ocasión Estados Unidos vitoreó la creación de Sudán del Sur como nación independiente. Ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha revocado abruptamente las visas de todos los sursudaneses, bajo el argumento de que el gobierno del país africano no ha aceptado el regreso de sus ciudadanos "de manera oportuna".

La decisión significa que los sursudaneses podrían ser devueltos a una nación que vuelve a estar al borde de la guerra civil, o los deja incapaces de intentar refugiarse en Estados Unidos.

No hubo una respuesta inmediata del gobierno de Sudán del Sur, que ha pasado apuros desde su independencia de Sudán en 2011 para ofrecer algunos de los servicios básicos que suele proporcionar un Estado. Años de conflicto han dejado al país de más de 11 millones de personas fuertemente dependiente de la ayuda, que se ha visto duramente afectada por otra decisión del gobierno de Trump: recortes drásticos en la asistencia que Washington proporciona al extranjero.

A continuación proporcionamos un vistazo a Sudán del Sur, a cuyos habitantes Estados Unidos les había otorgado el estatus de protección temporal debido a la inseguridad interna. Ese estatus expira el 3 de mayo.

Una división mortal

La euforia de la independencia se convirtió en guerra civil dos años después, cuando facciones rivales que apoyaban al presidente Salva Kiir y al vicepresidente Riek Machar se dispararon entre sí en Yuba —la capital de Sudán del Sur— en 2013.

Las tensiones entre los dos hombres han estado tan en el centro de la inseguridad en el país que en una ocasión el papa Francisco tomó la medida extraordinaria de arrodillarse para besar sus pies en uno de sus ruegos para que haya paz duradera.

En cinco años de guerra civil murieron cientos de miles de personas. Un acuerdo de paz alcanzado en 2018 ha sido frágil y no se ha implementado completamente, para frustración de Estados Unidos y otros patrocinadores internacionales. Cabe destacar que Sudán del Sur aún no ha llevado a cabo unos comicios presidenciales largamente retrasados, y Kiir permanece en el poder.

Su rivalidad con Machar, agravada por divisiones étnicas, se ha fraguado lentamente a través de diversos intentos de hacer que Machar vuelva a ser vicepresidente. Desde hace tiempo Machar se ha considerado a sí mismo destinado a la presidencia, citando una profecía de hace años por un vidente de su grupo étnico.

A finales del mes pasado volvió a surgir la amenaza de guerra. Machar fue arrestado y sus aliados en el gobierno y el ejército fueron detenidos tras una gran agudización de las tensiones: una milicia del grupo étnico de Machar había tomado un cuartel del ejército en el interior del país. El gobierno respondió con ataques aéreos. Decenas de personas murieron. Un helicóptero de Naciones Unidas fue atacado.

Tras el arresto, el partido político de oposición de Machar anunció que, en esencia, el acuerdo de paz de Sudán del Sur ha llegado a su fin.

"No nos andemos con rodeos: lo que estamos viendo recuerda oscuramente a las guerras civiles de 2013 y 2016, que mataron a 400.000 personas", advirtió hace días el secretario general de la ONU, António Guterres.

Algunos países occidentales han cerrado sus embajadas allí, mientras que otros, incluido Estados Unidos, han reducido el personal de su sede diplomática.

Un país en caos

Desde hace tiempo el gobierno de Sudán del Sur ha dependido de la producción de petróleo del país. Pero poco de ese dinero ha llegado a la gente, en parte debido a la corrupción oficial. En ocasiones los funcionarios públicos están meses sin recibir su salario.

El conflicto en el vecino Sudán ha afectado las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur, un país sin costas. El hecho de que haya refugiados que cruzan desde Sudán ha incrementado la inestabilidad.

Perturbaciones climáticas, incluidas inundaciones, han causado desplazamientos masivos y obligado a cerrar escuelas. Los sistemas de salud y educación de Sudán del Sur ya estaban entre los más débiles del mundo. Organizaciones de ayuda humanitaria han gestionado o respaldado a muchas instituciones. Ahora esa red de apoyo se ha visto afectada por recortes drásticos en la ayuda que proporciona Estados Unidos.

El reciente anuncio del gobierno de Trump en el que revocó las visas para todos los sursudaneses con efecto inmediato contrasta fuertemente con el cálido abrazo previo de Washington cuando sus líderes rebeldes —incluidos Kiir y Machar— luchaban por la independencia.

Las oportunidades educativas y de otro tipo para los sursudaneses han estado disponibles en Estados Unidos durante años. Horas después del anuncio del Departamento de Estado, un estudiante de primer año de Sudán del Sur estaba en la alineación inicial de la Universidad Duke en el torneo Final Four de baloncesto masculino de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés). El portavoz de Duke, Frank Tramble, le dijo a The Associated Press que la universidad estaba al tanto del anuncio y estaba "trabajando rápidamente para comprender cualquier implicación para los estudiantes de Duke".

No estaba claro por el momento cuántos sursudaneses tienen visas de Estados Unidos o cómo darán seguimiento las autoridades estadounidenses. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó en redes sociales que la disputa se centra en una persona —certificada por la embajada de Sudán del Sur en Washington—, que Yuba se ha negado a aceptar. No se proporcionó el nombre de esa persona.

No se emitirán nuevas visas, señaló el gobierno estadounidense, y "estaremos preparados para revisar estas acciones cuando Sudán del Sur coopere plenamente".

___

El periodista de The Associated Press Jim Vertuno contribuyó a este despacho desde San Antonio, Texas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.