EEUU revocará las visas del fiscal general de Brasil y de otros funcionarios

Por Gram Slattery

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos está revocando las visas del fiscal general de Brasil, Jorge Messias, y de otros cinco funcionarios y exfuncionarios judiciales brasileños, dijo un alto cargo del Gobierno de Donald Trump a Reuters el lunes.

La medida representa una escalada significativa en la disputa en curso entre los Gobiernos de Estados Unidos y Brasil que se ha intensificado desde la condena penal del expresidente Jair Bolsonaro a principios de mes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus aliados políticos han denunciado la condena de Bolsonaro como el resultado de una venganza política y, en términos más generales, han acusado al poder judicial de Brasil de censurar a los conservadores.

Las autoridades brasileñas han rechazado enérgicamente las afirmaciones. Señalan que existen numerosas pruebas de que el exmandatario derechista -un estrecho aliado de Trump- intentó anular su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de Jorge Messias, el funcionario dijo que la administración Trump está revocando las visas del ex procurador general José Levi, el exjuez de la corte electoral Benedito Goncalves, el juez auxiliar y asistente de la Corte Suprema Airton Vieira, el exasistente de la corte electoral Marco Antonio Martin Vargas y de Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, otro asesor judicial de alto rango.

No fue posible contactar de inmediato a los afectados para obtener comentarios.

Varios de ellos son o han sido aliados o asesores del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien presidió el reciente juicio de Bolsonaro, y ha recibido la peor parte de la ira de la administración Trump.

En julio, Moraes fue sancionado por la administración Trump. Se le ha revocado el visado, junto con varios otros jueces de la Corte Suprema brasileña. El Tesoro de Estados Unidos también ha sancionado a la esposa de Moraes.

(Reporte de Gram Slattery, edición en español de Javier López de Lérida)