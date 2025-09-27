EEUU revocará visa a presidente de Colombia por acciones “imprudentes” e “incendiarias”
LA NACION
BOGOTÁ, 26 sep (Reuters) - Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que "instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", anunció el viernes el Departamento de Estado.
"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", dijo el Departamento de Estado en su cuenta de X.
El mandatario colombiano salió a una calle de Nueva York el viernes y con megáfono en mano ante varias personas pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no atacar a Palestina. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
