EEUU: RFK Jr. minimiza la polémica por el cambio de nombre del Kennedy Center

En una entrevista realizada por la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Nancy Cordes preguntó a Kennedy Jr., de 71 años, si comprendía por qué varios miembros de su familia se mostraron molestos por la decisión. "Por supuesto que lo entiendo, pero tengo cosas más importantes que hacer", respondió.

Kennedy Jr. sostuvo que existen prioridades más urgentes para él que la polémica por el nombre de un edificio. "Si perdemos a algún niño en este país por obesidad o enfermedades cardíacas —el 77% de nuestros niños no puede calificar para el ejército— salvar una vida es más importante para mí que el nombre de un edificio", afirmó.

El 18 de diciembre de 2025, la Casa Blanca confirmó que la junta directiva del Kennedy Center había votado a favor de renombrar el complejo cultural, originalmente dedicado al expresidente John F. Kennedy, tío de RFK Jr. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó entonces que el nuevo nombre sería Trump-Kennedy Center.

La decisión provocó una fuerte reacción dentro de la influyente familia Kennedy. Maria Shriver, sobrina de JFK, expresó públicamente su rechazo al cambio de nombre. "El Kennedy Center fue nombrado en honor de mi tío, el presidente John F.

Kennedy. Fue nombrado en su honor porque creía profundamente en las artes, la cultura, la educación y la historia", escribió en Instagram el mismo 18 de diciembre.

Shriver recordó además el rol central que Kennedy y su esposa Jacqueline Kennedy Onassis tuvieron en la promoción de las artes desde la Casa Blanca. "Es incomprensible que un presidente en funciones intente cambiar el nombre de este gran monumento dedicado al presidente Kennedy", señaló, y calificó de "inaceptable" que Trump añadiera su nombre antes del de JFK.

(ANSA).