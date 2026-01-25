EEUU: Riesgo bumerán para Trump, el espectro de la guerra civil

Algunos ya evocan un clima de guerra civil o la "masacre" que el magnate prometió en su discurso inaugural

La dureza en materia de inmigración y la escalada del ICE en Minneapolis podrían volverse un boomerang para Donald Trump, en un estado, Minnesota, que ningún candidato presidencial republicano ganó desde 1972. Ni siquiera The Donald, a quien los padres de Alex Pretti, el enfermero asesinado por un agente federal, acusan de difundir "mentiras repugnantes y disgustosas" sobre su hijo

Quienes están cerca de él confían que el presidente está frustrado y preocupado por el rumbo que han tomado los eventos, a pesar de que el sábado por la noche —el día de la tragedia— organizara en la Casa Blanca una proyección privada del documental de Amazon de US$40 millones sobre la primera dama Melania

El magnate teme que a los estadounidenses no solo no les llegue su mensaje económico, sino tampoco el sobre la lucha contra la inmigración, donde la mayoría de los encuestados lo rechaza. Esto es especialmente relevante porque, paradójicamente, en Minneapolis fueron asesinados dos ciudadanos estadounidenses blancos

Por ello, el 20 de enero se presentó personalmente en la sala de prensa, comenzando su balance del primer año mostrando las fotos policiales de decenas de criminales arrestados por el ICE

Sin embargo, como escribe en un editorial el Minnesota Star Tribune, el principal periódico estatal, "la misión declarada de atacar 'a los peores entre los peores' se ha encontrado con la realidad en el terreno: el miedo que se difunde en los vecindarios, trabajadores esenciales que se quedan en casa, actividades económicas interrumpidas y una ciudad que se siente cada vez más bajo asedio

Cualquier resultado limitado en términos de aplicación de la ley que se pueda obtener se ve sobrepasado por los daños más amplios infligidos a la vida cívica, la seguridad pública y la confianza en el gobierno", advirtió la dirección, pidiendo una investigación transparente y una suspensión de los operativos del ICE

Esta solicitud es compartida por el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota, a quienes Trump acusa de instigación a la insurrección mientras defiende a los "patriotas" del ICE

Los demócratas están en pie de guerra y no votarán en el Senado el refinanciamiento de los fondos al Departamento de Seguridad Nacional, incluidos los US$10.000 millones para el ICE, corriendo el riesgo de un nuevo cierre parcial a fin de mes

También existe el peligro de que la protesta en Minneapolis se expanda a todos los estados y ciudades de Estados Unidos —todas rigurosamente demócratas— donde el magnate ha enviado agentes enmascarados del ICE

Los ciudadanos se han armado con sus teléfonos para documentar sus abusos y las imágenes han dado la vuelta al mundo: incursiones en casas sin orden judicial, deportaciones de niños utilizados como carnada para atrapar a sus padres, políticos locales golpeados o investigados, religiosos arrestados mientras oraban, y calles militarizadas transformadas en campos de batalla

Parecen escenas de películas como "Civil War" o "One Battle After Another", o de un videojuego como "Call of Duty"

Garrett Graff, periodista e historiador, evocó los fantasmas del pasado: "Así es como se ve el fascismo. No hay una línea clara entre democracia y autocracia, es un espectro, y no todo el país experimentará este cambio al mismo tiempo y de la misma manera. Pero aclaremos: hay una ciudad americana que vive bajo la ocupación de la policía secreta presidencial fascista en este mismo momento". (ANSA)