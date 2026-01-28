EEUU: Rolling Stone cuenta el caos en el set de Melania, filme sobre la Primera Dama

La revista Rolling Stone habló con el equipo que estuvo trabajando entre Washington, Nueva York y Mar-a-Lago durante los 20 días previos a la segunda investidura de Donald Trump, revelando un caos logístico al final del cual al menos dos tercios del personal que trabajó en las grabaciones en la Gran Manzana pidió no ser mencionado en los créditos.

Hoy, Melania tocó la campanilla de la Bolsa de Nueva York en anticipación al estreno de la película producida por Amazon, que se estrenará en cines pasado mañana.

"Ella siempre fue disponible y amable", dijo el equipo, mientras que el director Brett Ratner dejaba atrás malos recuerdos y un miembro de la producción comentó que no habría aceptado el cargo si hubiera sabido de la presencia de Ratner al mando.

"No fue fácil ganar ese dinero", dijo otro: "horarios muy largos, todo desordenado y caótico. Usualmente, para un documental es fácil, se sigue al sujeto. Intenten hacerlo con Melania Trump".

Mientras tanto, mientras se prepara el debut en el Centro Kennedy, los comediantes nocturnos se han desatado con comentarios sarcásticos: al hablar de una "mordida" de US$75 millones por parte de Amazon, Jimmy Kimmel observó que la primera dama ahora tiene que responder preguntas sobre el asesinato en Minneapolis del enfermero Alex Pretti, quien protestaba contra las brutalidades del ICE.

Melania apareció hoy para promocionar la película en la red amiga Fox: "Debemos unirnos, hago un llamado a la unidad", dijo la esposa de Trump, apresurándose a afirmar que a su marido "le gustó mucho" la película. (ANSA).