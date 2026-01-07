EEUU: Rubio dijo que Trump quiere comprar Groenlandia

Así lo informó hoy el diario Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con las discusiones.

Las declaraciones de Rubio llegaron durante una reunión de altos funcionarios de la administración con la dirigencia del Congreso sobre la operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y sobre los planes de la administración para el futuro del país.

Según las fuentes, Rubio habló la mayor parte del tiempo.

Los comentarios de Rubio siguieron a una pregunta del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien preguntó si la administración Trump estaba planeando el uso de la fuerza militar en otros lugares, incluida México y Groenlandia, según una de las fuentes.

Durante el briefing, Rubio minimizó la hipótesis de que Estados Unidos pueda apoderarse de Groenlandia por la fuerza, de acuerdo con personas que conocían el encuentro.

No está claro si Rubio intentaba tranquilizar a los legisladores, pero la administración Trump ha señalado desde hace tiempo su intención de convencer a Dinamarca de ceder el control de Groenlandia, la isla más grande del mundo.

Funcionarios estadounidenses y europeos, escribió el WSJ, afirmaron no haber visto señales de que la Casa Blanca esté preparando una invasión militar de Groenlandia.

El senador republicano Lindsey Graham, un firme aliado de Trump en el Congreso, declaró que lo que la administración está haciendo en Groenlandia "se refiere exclusivamente a negociaciones".

"Necesitamos el control legal y las protecciones jurídicas para justificar el desarrollo del territorio y el envío de nuestro personal sobre el terreno", afirmó. Las encuestas muestran que la mayoría de los groenlandeses se opone a convertirse en parte de los Estados Unidos. (ANSA).