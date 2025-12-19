LA NACION

EEUU: Rubio, en Venezuela hay un régimen ilegítimo que coopera con Hezbolá

Pero también con Irán y los narcotraficantes.

EEUU: Rubio, en Venezuela hay un régimen ilegítimo que coopera con Hezbolá
EEUU: Rubio, en Venezuela hay un régimen ilegítimo que coopera con Hezbolá

"No nos preocupa una escalada con Rusia por Venezuela", afirmó el alto funcionario estadounidense, enfatizando que la retórica de Moscú en apoyo a Nicolás Maduro era previsible.

"El statu quo con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos. El statu quo consiste en que opera y coopera con organizaciones terroristas y participa en actividades que amenazan nuestro interés nacional. Nuestro objetivo es cambiar esta dinámica", declaró Rubio.

"No estamos buscando imponer un acuerdo a Ucrania", dijo en su conferencia de prensa de fin de año. En las negociaciones entre Rusia y Ucrania, añadió, "hemos avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer".

"Por supuesto, los temas más difíciles son siempre los últimos" en abordarse, agregó Rubio, al referirse a las negociaciones entre Moscú y Kiev.

Las conversaciones entre Steve Witkoff y funcionarios ucranianos continuarán hoy en Miami y, de acuerdo con informes del sitio web Axios, también estarán los asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Rubio se mostró "seguro" de que los países enviarán sus tropas a la fuerza de paz en Gaza.

El paso para el proceso de paz de Gaza es "anunciar la Junta de Paz y un grupo tecnocrático palestino que contribuirá a la gobernanza diaria. Una vez establecida, creo que esto nos permitirá consolidar la fuerza de estabilización, incluyendo sus modalidades de financiación y reglas de trabajo", declaró.

"Sin el desarme de Hamás, no puede haber paz en Gaza", reafirmó Rubio.

"Nadie querrá invertir en la Franja si cree que Hamás podría volver a atacar en tres años", concluyó. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...