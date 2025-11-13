EEUU.- Rubio especifica que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de "sistemas de lanzamiento"

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha especificado que la orden del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para retomar las pruebas nucleares incluiría el uso de "sistemas de lanzamiento", antes de agregar que Washington quiere asegurarse de que "funcionan" y que "son seguros".

"El compromiso de Trump con probar nuestras capacidades nucleares, lo que incluye los sistemas de lanzamiento, está a la par con lo que hacen otros países del mundo", ha subrayado. "Tenemos que asegurarnos de que estas cosas funcionen y sean seguras", ha dicho, sin más detalles al respecto.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había indicado a principios de noviembre que estas pruebas no incluirán "explosiones nucleares" y ha especificado que se limitarán a "pruebas de sistema", tras la oleada de críticas internacionales a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que Moscú considera las palabras de Rubio como "una confirmación de que Estados Unidos se retira de la moratoria sobre los ensayos (nucleares)", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"Esto es una confirmación de estas intenciones", ha apuntado, antes de insistir en que Rusia ya alertó de que "responderá de forma adecuada" si Washington lleva a cabo estas pruebas, que Trump argumentó como necesarias dado que Rusia y China están llevando a cabo "pruebas nucleares" en secreto, sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.

Así, únicamente Corea del Norte ha llevado a cabo este tipo de ensayos durante las últimas décadas. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos, en 1992, con una moratoria en vigor en línea con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.