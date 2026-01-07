EEUU: Rubio excluye la invasión a Groenlandia y vuela a Copenhague

Francia anunció que está trabajando con sus socios en un plan de respuesta en caso de que Estados Unidos deba invadir Groenlandia por la fuerza.

El temor es que se lleve a cabo una operación al estilo Caracas.

Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, "lo ha excluido", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, tras hablar con el funcionario estadounidense, quien anunció un viaje a Copenhague la próxima semana.

Una misión a Dinamarca para probablemente empezar a sentar las bases de una negociación. También se sugirió en algunas filtraciones de prensa que el modelo que contempla el magnate es un acuerdo de asociación, excluyendo a los daneses, similar a los "Cofa" que Estados Unidos ya hicieron con algunas islas del Pacífico.

En la reunión participarán también las autoridades groenlandesas: "somos nosotros quienes hemos solicitado el encuentro", informó el gobierno autónomo de la isla.

Los republicanos aliados de Trump también se apresuraron a calmar la situación. "No creo que nadie esté pensando en usar la fuerza militar en Groenlandia. Están considerando vías diplomáticas", explicó el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que "la primera opción para el presidente siempre es la vía diplomática y por eso está discutiendo activamente la compra" de Groenlandia.

Para reforzar su argumento, Leavitt citó el ejemplo de Venezuela: "Trump buscó un acuerdo con Nicolás Maduro" pero no lo encontró, por lo que pasó a la acción.

Un paralelo preocupante para los europeos: el "Trump imperialista", como lo definió el diario New York Times, causó "pánico" y "asombro" en el Viejo Continente, donde, al menos en público, reaccionaron a las ambiciones del comandante en jefe, aunque no de manera contundente.

La cuestión de Groenlandia se entrelaza, de hecho, con la necesidad de proporcionar a Ucrania -y, por ende, a Europa- garantías de seguridad claras contra Rusia como parte de un plan de paz. Y el compromiso estadounidense en este sentido es crucial.

Sobre la isla en el Ártico se juega también, según Europa, el futuro de la OTAN.

"Siempre estaremos al lado de la OTAN, incluso si ellos ya no están para nosotros. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el presidente de los Estados Unidos", observó el presidente estadounidense en su red social Truth, destacando cómo Pekín y Moscú no temen una alianza atlántica sin Estados Unidos.

"Conquistar" Groenlandia con sus recursos minerales -esas tierras raras esenciales para los estadounidenses- y su posición estratégica para las rutas sobre el Atlántico, permitiría a Trump mostrar músculo precisamente a Rusia y China, sus grandes rivales.

Estados Unidos ya disfrutan de un amplio acceso militar en Groenlandia y, gracias a un acuerdo que data de la Guerra Fría, pueden "construir, instalar, mantener y gestionar" bases militares en toda la isla, así como "albergar personal" y "controlar aterrizajes, despegues, anclajes, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aeronaves y medios náuticos".

Trump, que elogió durante años sus habilidades para llegar a acuerdos y hace referencia a su libro "Art of the Deal", espera lograr apoderarse de Groenlandia, de la que estuvo obsesionado durante años. Y espera poder hacerlo con el apoyo del movimiento MAGA: se cree que su base apoyaría la anexión, dado que podría infligir un golpe probablemente fatal a la "odiada" OTAN.

Traer Groenlandia a casa también significaría que Trump subirá a la historia como un nuevo Thomas Jefferson (quien en 1803 compró Luisiana por 15 millones) o incluso mejor como su "héroe" William McKinley, el presidente durante la era dorada que llevó a Estados Unidos a través de aranceles y guerras coloniales (anexó Hawaii en 1898).

Para los demócratas, el asalto a Venezuela y las amenazas a Groenlandia son solo "distracciones" con respecto a los problemas internos.

Sin embargo, lo que preocupa es la posibilidad de que un Trump cada vez más presionado en el frente interno - entre los escándalos de Epstein y la esperada decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles - pueda llevarlo a actos "desesperados" y a concretar, cueste lo que cueste, su tentación de conquistar Groenlandia. (ANSA)