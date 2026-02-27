EEUU: Rubio viaja a Israel para abordar la amenaza iraní

Según informó la diplomacia estadounidense, la visita se desarrollará en un contexto marcado por el refuerzo del despliegue militar de Estados Unidos en la región y por la incertidumbre en torno a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Durante su estancia, Rubio prevé reunirse con autoridades israelíes para analizar la evolución de la amenaza iraní, así como otros expedientes regionales vinculados a la seguridad en Líbano y al plan estadounidense para Gaza.

El viaje se produce mientras Washington evalúa distintos escenarios frente a Teherán tras el estancamiento de los contactos diplomáticos indirectos y en medio de advertencias de la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de adoptar medidas adicionales si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses consideran a Israel un aliado clave en la estrategia regional destinada a contener la influencia iraní, en un momento en que aumentan las preocupaciones internacionales por una eventual escalada militar. (ANSA).