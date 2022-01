EEUU: Rusia tiene muchas opciones militares para Ucrania

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa estadounidense advirtió el viernes que el aumento de fuerzas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania ha llegado al punto en que el presidente Vladimir Putin tiene ahora un rango completo de opciones militares, incluyendo acciones muy cercanas a una invasión de gran escala.

“Si bien no creemos que el presidente Putin haya tomado una decisión final sobre el uso de esas fuerzas contra Ucrania, ahora claramente tiene la capacidad”, declaró Lloyd Austin durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

En Moscú, el Kremlin informó que Putin le dijo por teleconferencia a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Occidente no ha tomado en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Por su parte, el ministro ruso del Exterior, Sergey Lavrov, dijo en entrevista por radio que Rusia no desea la guerra, pero que no ve espacio para un compromiso sobre sus demandas.

Austin dijo que Putin podría usar cualquier porción de sus fuerzas de aproximadamente 100.000 soldados para apoderarse de ciudades ucranianas y “territorios considerables” o lanzar “actos coercitivos o actos políticos de provocación”, como el reconocimiento de territorios escindidos dentro de Ucrania. Instó a Putin a desescalar las tensiones.

Austin habló junto con el general del Ejército estadounidense Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien dijo que las fuerzas rusas cerca de Ucrania no solamente incluyen soldados en tierra y fuerzas navales y aéreas, sino también la capacidad para una guerra cibernética y electrónica, así como fuerzas de operaciones especiales. Exhortó a Putin a elegir la vía diplomática sobre el conflicto.

Momentos antes el viernes, el Kremlin afirmó que Putin le dijo a Macron que Occidente no ha considerado las condiciones cruciales de Rusia de frenar una mayor expansión de la OTAN, detener el despliegue de armas de la alianza cerca de las fronteras rusas y la retirada de sus fuerzas del este de Europa.

Estados Unidos y la OTAN rechazaron formalmente esas demandas esta semana, aunque Washington destacó áreas donde era posible negociar, ofreciendo esperanzas de que existiera una vía para evitar la guerra en medio de la acumulación de soldados rusos cerca de Ucrania.

Pese a ello, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió el jueves a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que hay una “posibilidad perceptible” de que Rusia emprenda acciones militares en febrero contra el ex Estado soviético. Rusia ha negado repetidamente que tenga tales planes.

Sin embargo, Zelenskyy trató de restar importancia a los temores de una guerra al afirmar que la alarma de Occidente sobre una invasión inminente ha llevado a muchos inversionistas en los mercados financieros del país a retirar efectivo.

“No necesitamos este pánico”, sostuvo en una conferencia de prensa. “Le costará mucho a Ucrania”.

Putin le dijo a Macron que Moscú estudiará la respuesta de Estados Unidos y la OTAN antes de decidir su siguiente paso, de acuerdo con un recuento del Kremlin sobre la llamada entre ambos. Poco antes, Putin sostuvo una reunión semanal con su Consejo de Seguridad, en la que señaló que solamente atendería temas de política exterior.

Putin no ha ofrecido comentarios públicos sobre la respuesta de Occidente, pero el ministro del Exterior, Sergey Lavrov, dijo que esta no deja pocas posibilidades para lograr un acuerdo.

“Mientras ellos digan que no cambiarán sus posturas, nosotros no cambiaremos las nuestras”, aseveró el canciller Lavrov en una entrevista en vivo con radioemisoras rusas. “No veo un espacio para el compromiso aquí”.

“No habrá una guerra hasta donde dependa de la Federación Rusa, no queremos una guerra”, agregó. “Pero no dejaremos que nuestros intereses sean groseramente pisoteados e ignorados”.

Un alto funcionario del gobierno de Biden afirmó que Estados Unidos recibió con agrado los comentarios de Lavrov de que Rusia no desea la guerra, “pero esto necesita ser respaldado con acciones. Necesitamos ver que Rusia retire algunos de los soldados que ha desplegado a lo largo de la frontera ucraniana y que tome otras medidas de desescalada”. El funcionario habló a condición del anonimato porque no estaba autorizado para abordar públicamente el tema.

Lavrov destacó el viernes que Washington sugirió que las dos partes pueden discutir sobre los límites al despliegue de misiles de alcance intermedio, las restricciones a las maniobras militares y las normas para evitar incidentes entre buques y aviones de guerra. Dijo que Rusia ya propuso abordar esos temas hace años, pero que la Casa Blanca y sus aliados nunca habían aceptado hasta ahora.