EEUU.- Rutte reitera que EEUU está comprometido con OTAN y el vínculo trasatlántico pese a estrategia de seguridad

BRUSELAS, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reiterado este jueves que Estados Unidos está comprometido con la OTAN y el vínculo trasatlántico, pese a la estrategia de seguridad nacional que pide "poner fin a la percepción, y prevenir la realidad, de que la OTAN es una alianza en expansión perpetua".

"Si miro la estrategia de seguridad nacional a través de ese prisma, queda claro que Estados Unidos está comprometido con Europa, con mantener a Europa segura", ha defendido el jefe político de la OTAN en rueda de prensa desde Berlín tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Según Rutte, el documento reconoce la importancia de la "fuerte cooperación dentro de la OTAN entre los aliados europeos, Canadá y Estados Unidos" para mantener la seguridad del bloque militar.

El ex primer ministro neerlandés ha insistido en que Estados Unidos viene reclamando desde la época de Dwight Eisenhower un mayor gasto militar a los aliados europeos, por lo que las demandas de Trump no son algo nuevo. "Esto ha sido desde los años 50 un gran motivo de irritación para los estadounidenses. Siempre han estado comprometidos con la OTAN, pero también tenían la expectativa de que nosotros gastáramos más, al menos lo mismo que ellos", ha subrayado.

Junto a Merz, Rutte ha apuntado que los aliados europeos deben dar ese paso, siguiendo el compromiso alcanzado en la cumbre de La Haya para "alcanzar los objetivos de capacidades" y garantizar que podrá repeler amenazas, incluyendo "combatir a los rusos si nos atacaran".

Así, ha quitado hierro al hecho de que la estrategia de seguridad nacional de la Administración Trump deje en mal lugar a los europeos y reclama que la OTAN deje de ser una alianza "en expansión perpetua".

El documento estadounidense reclama a Europa que retome los lazos con Rusia para fomentar una "estabilidad estratégica" con Moscú y que el continente se "sostenga por sí mismo" en materia militar y "opere como un grupo de naciones soberanas alineadas".