EEUU: salud de Trump bajo la lupa tras erupción cutánea

El médico personal del mandatario, Sean Barbabella, señaló que Trump utiliza el producto desde hace una semana y que la mancha rojiza, ubicada debajo de la oreja derecha y visible por encima del cuello de la camisa, "debería continuar durante algunas semanas". No precisó el nombre del medicamento ni el diagnóstico específico.

La aparición de la lesión cutánea generó comentarios en medios y redes sociales tras varios actos públicos recientes en los que la marca resultó evidente en imágenes televisivas.

Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de julio y en las últimas semanas también fue observado con signos de fatiga, tobillos levemente inflamados y moretones visibles en el dorso de las manos, lo que volvió a colocar el foco en su estado de salud.

La Casa Blanca no vinculó la erupción con otras afecciones sistémicas ni informó la realización de estudios adicionales.

Especialistas independientes consultados por medios estadounidenses señalaron que, sin acceso al historial clínico del presidente, las causas más probables para una lesión localizada de ese tipo incluyen: dermatitis de contacto, reacción inflamatoria provocada por irritantes o alérgenos (tejidos, productos cosméticos o afeitado).

Eczema (dermatitis atópica), condición inflamatoria crónica caracterizada por enrojecimiento y descamación.

Psoriasis, enfermedad autoinmune que genera placas eritematosas bien delimitadas.

Herpes zóster (culebrilla), reactivación del virus varicela-zóster que puede producir erupción dolorosa unilateral.

El herpes zóster suele presentarse con dolor o ardor previo y lesiones vesiculares agrupadas, mientras que la dermatitis de contacto es más frecuente en zonas expuestas a fricción o productos tópicos.

Médicos subrayan que, en la mayoría de los casos, estos cuadros no representan riesgo sistémico grave y responden a tratamientos tópicos con corticoides suaves, antihistamínicos o antivirales, según la etiología.

Salud presidencial bajo escrutinio. El estado de salud de los presidentes estadounidenses es tradicionalmente objeto de atención pública, en especial en contextos de alta tensión política o internacional.

La Constitución no exige divulgar diagnósticos detallados, pero la Casa Blanca suele informar sobre cuadros relevantes a través del médico presidencial.

Hasta el momento, no hay indicios oficiales de que la erupción cutánea afecte la actividad del mandatario ni su agenda pública.

