EEUU sanciona a banqueros norcoreanos acusados de lavar criptomonedas robadas

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso sanciones el martes a un grupo de banqueros, instituciones financieras y otros acusados de lavar dinero proveniente de esquemas de ciberdelincuencia, dinero que, según el Departamento del Tesoro, ayuda a financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

En los últimos tres años, el malware y las argucias de ingeniería social de Corea del Norte han desviado más de 3.000 millones de dólares, principalmente en activos digitales, según la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalando que la suma no tiene comparación con la de ningún otro actor extranjero. Un informe internacional de 138 páginas, publicado el mes pasado, documentó la magnitud del problema.

"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen", indicó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

El Departamento indicó que el gobierno norcoreano depende de una red de representantes bancarios, instituciones financieras y empresas fantasma en Corea del Norte, China, Rusia y otros lugares para lavar fondos obtenidos a través de fraudes de trabajadores de TI, robos de criptomonedas y evasión de sanciones.

En 2022, el Departamento del Tesoro advirtió a las empresas de Estados Unidos sobre la contratación de norcoreanos altamente calificados que ocultan sus identidades para acceder a redes financieras, a menudo haciéndose pasar por trabajadores de TI remotos.

Las nuevas medidas del martes se concentraron en ocho personas y dos empresas, incluidos los banqueros norcoreanos Jang Kuk Chol y Ho Jong Son. Se les acusa de ayudar a gestionar fondos, incluidos 5,3 millones de dólares en criptomonedas, en nombre del sancionado First Credit Bank.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.