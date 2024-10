Eeuu sanciona a empresas de china y rusia por drones de ataque usados en ucrania

Por Trevor Hunnicutt y Doina Chiacu

WASHINGTON, 17 oct (Reuters) - Estados Unidos sancionó el jueves a dos empresas chinas y a una filial rusa implicadas en la fabricación y el envío de aviones no tripulados de ataque y advirtió a ambos países de que pongan fin a la cooperación que impulsa el esfuerzo bélico en Ucrania.

Las nuevas sanciones afectan a una empresa china, Xiamen Limbach Aircraft Engine Co Ltd, que fabrica el motor que propulsa los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance de la serie Garpiya de Rusia, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense.

Las medidas también afectan a Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, con sede en China, por su papel en el envío de los drones, y a una persona y una empresa rusas afiliadas.

Se cree que los drones han sido usados contra objetivos militares y civiles en Ucrania, dañando infraestructuras críticas e infligiendo bajas tanto civiles como militares. Reuters fue la primera en informar el mes pasado de que los nuevos drones rusos se estaban fabricando con motores y piezas chinas.

"Si bien Estados Unidos impuso anteriormente sanciones a entidades (de la República Popular China) que proporcionaban insumos críticos a la base militar-industrial de Rusia, éstas son las primeras sanciones estadounidenses impuestas a entidades de la RPC que desarrollan y producen directamente sistemas completos de armas en asociación con empresas rusas", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Un funcionario gubernamental de alto rango dijo que las acciones de las empresas chinas no concuerdan con lo que el gobierno chino ha dicho en privado sobre sus intenciones.

El portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, reiteró la oposición de Pekín a las sanciones y dijo que está gestionando la exportación de productos militares de forma responsable.

"Estados Unidos hace falsas acusaciones contra el comercio normal de China con Rusia, al igual que sigue vertiendo una ayuda militar sin precedentes en Ucrania", dijo el portavoz. "Este es el típico doble rasero, extremadamente hipócrita e irresponsable". (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters