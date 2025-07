EEUU sanciona a funcionarios de la Autoridad Palestina y a miembros de la OLP

Por Susan Heavey y Matt Spetalnick

WASHINGTON, 31 jul (Reuters) - Estados Unidos impuso el jueves sanciones a funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a los que acusa de socavar los esfuerzos de paz con Israel, pese a que otras potencias avanzaban hacia el reconocimiento del Estado palestino.

El Departamento de Estado dijo que denegaría visados para viajar a Estados Unidos a las personas objeto de las sanciones, aunque no mencionó a ninguna en concreto.

"Va en interés de nuestra seguridad nacional imponer consecuencias y responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz", agregó.

El Departamento de Estado dijo que las dos organizaciones palestinas habían "emprendido acciones para internacionalizar" su conflicto con Israel, incluso a través del Corte Penal Internacional, y dijo que ambas habían seguido "apoyando el terrorismo".

La AP y la OLP actúan como representantes del pueblo palestino y llevan mucho tiempo presionando para que las organizaciones internacionales y países reconozcan un Estado nacional.

Los dos grupos no comentaron inmediatamente la decisión de Estados Unidos. El Departamento de Estado hizo el anuncio justo un día después de que Canadá dijo que planeaba reconocer el Estado de Palestina en una reunión de las Naciones Unidas en septiembre, aumentando la presión sobre Israel mientras la hambruna se extiende en el enclave palestino de Gaza. Francia había dicho la semana pasada que respaldaría la creación del Estado palestino y Gran Bretaña anunció que haría lo mismo en la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre si los combates en Gaza no habían cesado para entonces. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el reconocimiento del Estado palestino recompensaría erróneamente a Hamás, el grupo militante que lucha contra Israel en la Franja de Gaza. Desde que volvió al cargo en enero, Trump ha sido vago en su posición sobre una solución de dos Estados al conflicto entre Israel y los palestinos. Israel ha criticado las decisiones de Francia, Gran Bretaña y Canadá. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, en un post en X, agradeció a Estados Unidos por su "claridad moral" al sancionar a los funcionarios palestinos, diciendo que la acción "también expone la distorsión moral de algunos países que corrieron a reconocer un estado palestino virtual mientras hacían la vista gorda a su apoyo al terror y la incitación". No estaba claro de inmediato cómo afectaría la prohibición de visado estadounidense a los diplomáticos palestinos. En virtud del "acuerdo sobre la sede" de la ONU de 1947, Estados Unidos está obligado en general a permitir el acceso de los diplomáticos extranjeros a la sede de la ONU en Nueva York. Pero Washington ha dicho que puede denegar visados por motivos de seguridad, terrorismo y política exterior. (Reporte de Susan Heavey. Editado en español por Javier López de Lérida)