EEUU sanciona a funcionarios iraníes acusados de reprimir protestas

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos está imponiendo una nueva ronda de sanciones contra funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas contra el régimen teocrático de Irán.

Incluido en las sanciones del jueves está el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser uno de los primeros funcionarios en llamar a la violencia contra los manifestantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también designó a 18 personas y empresas acusadas de participar en el lavado de dinero proveniente de las ventas de petróleo iraní a mercados extranjeros como parte de una red bancaria oculta de instituciones financieras iraníes sancionadas, como el Bank Melli y el Shahr Bank.

La banca oculta se refiere a actividades e instituciones financieras que actúan como bancos pero operan fuera de las regulaciones del sistema bancario tradicional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos "apoya firmemente al pueblo iraní en su llamado por la libertad y la justicia" y que el Tesoro "utilizará todas las herramientas para apuntar a aquellos detrás de la opresión tiránica del régimen sobre los derechos humanos".

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activos financieros que posean en Estados Unidos y evitan que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Sin embargo, son en gran medida simbólicas, ya que muchos de ellos no tienen fondos en instituciones norteamericanas.

Las manifestaciones en Irán comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, ya que la economía del país ha sido presionada por sanciones internacionales impuestas en parte por su programa nuclear.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.