EEUU sanciona a la esposa del juez del Supremo Tribunal de Brasil

Por Gram Slattery

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la esposa del juez que presidió el caso penal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y también retiró las visas de seis funcionarios de alto rango, mientras se ahonda un enfrentamiento entre los Gobiernos de ambos países.

En una expansión de sus sanciones dirigidas al poder judicial de Brasil, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones a Viviane Barci de Moraes, esposa del juez Alexandre de Moraes, bajo las potestades la Ley Magnitsky Global, dijo el Departamento del Tesoro.

También impuso sanciones al Lex Instituto de Estudos Juridicos, una entidad controlada por Barci de Moraes y otros miembros de la familia. El Gobierno de Estados Unidos cree que podría servir como vehículo para evadir sanciones preexistentes, dijo un funcionario.

Las medidas subrayan cómo Trump ha estado usando la presión financiera para lograr fines políticos. En el pasado, las sanciones de la Ley Magnitsky se han reservado para personas cuyas acciones suscitan el desprecio bipartidista, como criminales de guerra o individuos implicados en asesinatos.

Poco después de que se hicieran públicas las nuevas sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró a la prensa que otros funcionarios brasileños podrían ser sancionados si Estados Unidos lo considera necesario.

El STF no quiso referirse al tema. El bufete de abogados de Barci de Moraes no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El juez Moraes presidió el caso penal de Bolsonaro, quien fue condenado a principios de mes por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de que perdiera las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Fue condenado a 27 años de prisión.

Sus abogados han dicho que recurrirán la condena, aunque los juristas afirman que sus posibilidades de éxito son remotas.

El propio De Moraes ya fue objeto en julio de la ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas a extranjeros que considere que tienen antecedentes de corrupción o abusos a los derechos humanos.

En conjunto, las últimas sanciones representan una profundización de una crisis diplomática en curso entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental.

Trump y sus aliados políticos han catalogado la causa penal de Bolsonaro como una caza de brujas política.

El presidente estadounidense, que fue acusado penalmente por intentar mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, ha indicado con frecuencia que ve un espíritu afín en el exmandatario brasileño.

El Gobierno de Brasil recibió con "profunda indignación" el anuncio de sanciones y lo calificó de un ataque a la soberanía del país.

"Brasil no se doblegará ante otra agresión", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño en un comunicado.

(Reporte de Gram Slattery; Editado en español por Javier Leira)