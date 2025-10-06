EEUU sanciona a ocho individuos y doce empresas de México presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este lunes sanciones contra ocho individuos y doce empresas con sede en México por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo a través de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

El secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, ha indicado en un comunicado que esta red es responsable del "tráfico ilícito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo" al citado cártel, que es considerado una organización terrorista para Estados Unidos.

"Más de 500.000 estadounidenses han muerto envenenados por fentanilo", ha dicho, al tiempo que ha destacado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha dejado claro que frenar la entrada de estas drogas es una prioridad en materia de seguridad".

"Bajo el liderazgo del secretario, Scott Bessent, el Tesoro se compromete a desmantelar las complejas redes financieras detrás de estas organizaciones terroristas", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que la facción de Los Chapitos está encabezada por uno de los hijos del famoso narco Joaquín 'El Chapo' Guzmán, si bien dos de los miembros del grupo se encuentran bajo custodia en Estados Unidos.

"Los hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán lideran la facción y controlan vastos territorios mexicanos bajo el ala del Cártel de Sinaloa", recoge el texto.

Entre las empresas afectadas por estas sanciones se encuentra Sumilab --que ya fue sancionada en el pasado y ha vuelto a ser objeto de sanciones este lunes--. La empresa corre a cargo de la familia Favela López, lo que ha puesto en el punto de mira a los hermanos Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López, además de al marido de esta última, Jairo Verdugo Araujo, y a Gilberto Gallardo García --marido de otra de las hermanas--.

En este sentido, y también vinculadas a la familia Favela López, han sido incluidas en la lista de sanciones las empresas Agrolaren, Distribuidora de Productors y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab y Storelab, además de Macerlab.

Así, César Elías López Araujo ha pasado a ser sancionado debido a su relación con Víctor Andrés Favela López y su implicación en la empresa familiar.

A la lista de sanciones se suma Martha Emilia Conde Uraga, vinculada al Cártel de Sinaloa y a cuatro compañías también sancionadas: Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Quimicos en General, la Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico, y la empresa Roco del Pacifico Inmobiliaria.