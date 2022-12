Eeuu sanciona a personas y entidades por la pesca ilegal en china

WASHINGTON, 9 dic (Reuters) - Estados Unidos impuso el viernes sanciones a varias personas y empresas, incluida Pingtan Marine Enterprises Ltd, que cotiza en el Nasdaq, por lo que Washington considera abusos de los derechos humanos relacionados con la pesca pesca de altura ilegal en China.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a Li Zhenyu y Xinrong Zhuo, ambos de nacionalidad china, y a 10 entidades que controlan, entre ellas Dalian Ocean Fishing Co Ltd y Pingtan Marine Enterprise Ltd (PME), dijo en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés).

También se han intervenido 157 buques pesqueros chinos vinculados a estas entidades.

"El Tesoro condena las prácticas de los sancionados hoy, que a menudo implican el abuso de los derechos humanos, socavan las normas laborales y medioambientales fundamentales y perjudican las perspectivas económicas de las poblaciones locales en el Indo-Pacífico", dijo en el comunicado Brian Nelson, subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La inclusión de PME en la lista supone la primera vez que Estados Unidos impone sanciones a una entidad que cotiza en la bolsa NASDAQ.

El Tesoro de EE.UU. tambi√©n emiti√≥ licencias generales que permiten a personas estadounidenses realizar determinadas transacciones relacionadas con la liquidaci√≥n de contratos financieros y otros acuerdos relacionados con PME, o la desinversi√≥n o transferencia de deuda o capital de PME hasta el 9 de marzo. (Informaci√≥n de Daphne Psaledakis y Michael Martina; editado en espa√Īol por Dar√≠o Fern√°ndez)

