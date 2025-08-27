EE.UU. sanciona a una red acusada de financiar programas armamentísticos de Corea del Norte

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles un paquete de sanciones contra una red que supuestamente financia programas armamentísticos de Corea del Norte, y que incluye a un ciudadano ruso y otro norcoreano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense ha indicado que los afectados por las medidas son Vitali Sergeyevich Andreyev y Kim Ung Sun, así como las compañías Shenyang Geumpungri Network Technology y Korea Sinjun Trading Corporation.

La oficina dirigida por Scott Bessent ha indicado que Andreyev facilita pagos a una empresa asociada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte (Chinyong) que emplea a profesionales de tecnologías de la información en Rusia y Laos.

Desde diciembre de 2024, colaboró con Kim, funcionario consular económico y comercial de Corea del Norte con sede en Rusia, para facilitar transferencias financieras por un valor total, indica Washington, de cerca de US$600.000 (alrededor de 517.000 euros) mediante la conversación de criptomonedas a efectivo.

Además, ha señalado que Shenyang Geumpungri es una empresa fachada china de Chinyong, que desde 2021 ha obtenido más de un millón de dólares en beneficios para Chinyong y Sinjin. Esta última es una empresa subordinada al Buró Político General del Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

Estas sanciones tienen lugar en la misma semana en la que el inquilino de la Casa Blanca expresó su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, antes de que concluya el año y apeló a la celebración de una cumbre entre los líderes de Corea del Norte y de Corea del Sur, Lee Jae Myung.