EEUU sanciona al presidente colombiano Petro por la disputa sobre las drogas ilícitas

Por Daphne Psaledakis, Brendan O'Boyle y Nelson Bocanegra

WASHINGTON/BOGOTÁ, 24 oct (Reuters) -

Estados Unidos impuso el viernes sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, al que acusó de negarse a detener el flujo de cocaína a Estados Unidos, con lo que Donald Trump ahondó bruscamente una disputa con el antiguo aliado latinoamericano de Washington.

La Casa Blanca dijo que Trump ha sido claro en que es mejor que Petro acabe la producción de drogas inmediatamente, o Estados Unidos la cerrará por él "y no se hará amablemente".

La decisión del Departamento del Tesoro se conoce después de que Trump anunció que suspendía toda la ayuda financiera a Colombia y advirtió de que podía tomar "medidas muy serias" contra Petro y el país sudamericano.

Ya el fin de semana Trump había amenazado con aumentar los aranceles a Colombia.

Trump había calificado esta semana a Petro de "líder narcotraficante ilegal" después de que el presidente izquierdista acusó a Estados Unidos de cometer un "asesinato" al disparar contra un barco frente a Venezuela que pertenecía a una "familia humilde", no a un grupo rebelde.

TENSIÓN CRECE EN LA REGIÓN

La medida añade a Petro a la lista de líderes mundiales sancionados por Estados Unidos, junto con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente ruso Vladimir Putin, y otros.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga florezcan y se ha negado a detener la actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas a nuestra nación".

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, confirmó la sanción de Washington y la calificó de paradójica.

"Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC", escribió en su cuenta de X.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, agregó.

La esposa y el hijo de Petro, así como el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti, también fueron sancionados en virtud de la facultad que permite a Washington perseguir a quienes acusa de estar involucrados en el tráfico ilícito de drogas en el mundo.

“Me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”, escribió Benedetti en su cuenta de X. “Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

Las relaciones entre Bogotá y Washington están en su peor momento por los acalorados cruces de declaraciones entre Trump y Petro, que se acentuaron por los ataques de fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el mar Caribe y más recientemente en el Océano Pacífico, que han dejado al menos 37 personas muertas.

“Esta es la sanción más severa jamás impuesta contra un presidente colombiano en funciones y su familia”, dijo a Reuters Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

“Si estas son las sanciones específicas que Estados Unidos ha estado planeando, la presión recaerá sobre Petro y su círculo íntimo, y no sobre la economía colombiana”, agregó.

Estados Unidos descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia y posteriormente canceló la visa de Petro luego que se unió a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

Más temprano el viernes intensificó drásticamente la escalada militar estadounidense en el Caribe al desplegar el grupo del portaaviones Gerald Ford en América Latina, una demostración de fuerza que supera con creces cualquier necesidad antinarcóticos anterior y representa el movimiento más grande de Washington en la región. (Reporte de Doina Chiacu; Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá. Editado en Español por Manuel Farías)