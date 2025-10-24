EEUU sanciona al presidente colombiano Petro, que responde: "Ni un paso atrás"

Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente colombiano Gustavo Petro por no combatir el narcotráfico y recibió una fuerte respuesta del mandatario, que prometió que no dará "ni un paso atrás".

El Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario izquierdista y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

La decisión tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para sumarse a la flota que ya opera para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad", dijo el secretario Scott Bessent en un comunicado.

Trump "está tomando medidas firmes para proteger" a su nación, añadió.

Petro reaccionó de inmediato con duras palabras: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió en la red X.

"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami.

El mandatario colombiano se opone además a los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan una cuarentena de muertos.

- "Gringos go home" -

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), implican el bloqueo de cualquier propiedad que los sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en ese país.

Sin aportar pruebas, Trump acusó a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano.

Las sanciones de este viernes también involucran a la esposa del mandatario, Verónica Alcocer, y a su hijo mayor Nicolás Petro, que está en medio de un juicio penal por supuestamente recibir unos US$100.000 para la campaña de su padre en 2022 de parte de un exnarcotraficante, condenado en su momento a prisión en Estados Unidos.

El primogénito del mandatario asegura que el dinero no llegó a las finanzas de la campaña.

También fue sancionado Benedetti, el funcionario más cercano a Petro y uno de sus mayores aliados durante la carrera a la presidencia.

Benedetti, exembajador de Venezuela y ante la FAO en Roma, se refirió a Estados Unidos como un "imperio" "injusto", cuya lucha antidrogas es "una farsa armamentista".

"Para Estados Unidos un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home", agregó el ministro del Interior.

Campaña de desprestigio

En su juventud Petro perteneció a una guerrilla urbana, el M-19, que depuso las armas en un proceso de paz en 1990. Desde entonces se consagró a la política hasta convertirse en el primer presidente de izquierda en llegar al poder del país con fuertes discursos contra Estados Unidos.

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, sostuvo en una entrevista con la AFP esta semana que hay una "gran distancia" entre Petro y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, un reconocido enemigo de la izquierda en Latinoamérica.

Para el presidente colombiano, senadores republicanos cercanos a la derecha colombiana como Bernie Moreno están detrás de una estrategia de desprestigio contra Colombia.

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió", añadió en su respuesta a las sanciones.

das-jz/lv/mar