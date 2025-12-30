EEUU: Sanciones a Irán y Venezuela, por drones y misiles

El Departamento de Estado estadounidense anunció las nuevas sanciones en un comunicado, señalando que entre las empresas afectadas se encuentra una venezolana que vendió drones de combate de diseño iraní por valor de millones de dólares, así como individuos que apoyaron los programas de misiles balísticos de Teherán.

"El continuo suministro de armas de Irán a Caracas representa una amenaza para los intereses estadounidenses en nuestra región", afirma el comunicado.

Las nuevas medidas se producen un día después de que Donald Trump advirtiera a Irán sobre posibles nuevos ataques estadounidenses si reanuda sus programas nucleares o de misiles.

"Las entidades e individuos sancionados hoy demuestran que Irán continúa produciendo sus drones de combate y adquiriendo materiales relacionados con misiles, violando las restricciones de las Naciones Unidas", continúa el comunicado. (ANSA)