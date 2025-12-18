EEUU: Sanciones de EEUU a 28 naves de la flota sombra para el petróleo iraní

El Departamento del Tesoro estadounidense "sancionó a 29 barcos de la flota sombra involucrados en la entrega clandestina de petróleo y productos petroleros iraníes por un valor de cientos de millones de dólares", informó el Departamento de Estado.

Entre las entidades sancionadas "figuran una red de empresas y barcos gestionados por Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, un empresario egipcio, y varias empresas activas en países como los Emiratos Árabes Unidos, India, las Islas Marshall y Panamá".

Esta acción, según Foggy Bottom, "limita aún más la capacidad de Irán para exportar petróleo y productos petrolíferos a través de mecanismos oscuros y fraudulentos". "Estados Unidos —dijo el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott— continuarán adoptando medidas para implementar el Memorando presidencial sobre seguridad nacional número 2, que establece la imposición de la máxima presión sobre el régimen iraní para privarlo de los ingresos que financian sus actividades desestabilizadoras. No dudaremos en utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar a quienes facilitan el comercio ilícito de petróleo por parte de Irán". (ANSA).