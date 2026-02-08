EEUU: Sanders, "Trump es el presidente más peligroso de la historia"

El legislador acusó a la Casa Blanca de concentrar el poder ejecutivo y utilizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como "un ejército nacional", que seguirá desplegando "cuando lo considere oportuno".

Según Sanders, Trump intenta socavar la democracia y la Constitución usurpando los poderes del Congreso. Y es "un oligarca cuya visión de futuro implica que un pequeño grupo de personas increíblemente ricas se enriquezca aún más, mientras empuja a Estados Unidos hacia el autoritarismo".

"Es muy alarmante lo que está haciendo, tanto a nivel nacional como internacional", advierte, al tiempo que señala que la popularidad del magnate estadounidense "cae cada día".

El senador de Vermont denuncia el papel de la élite oligárquica y de los principales financiadores del presidente estadounidense, advirtiendo que "la oligarquía y la extrema derecha se están uniendo": "Musk financia a la derecha en todo el mundo, mientras que Trump promueve a sus amigos en Latinoamérica", señala.

También advierte a Europa: "Mucho cuidado con el poder de (Elon) Musk y de aquellos como él. Lo quieren todo".

"Trump ataca a Europa a diario porque es democrática. A él y a Musk no les gusta la democracia", asegura Sanders. Sin embargo, ve margen para un resurgimiento progresista.

"Los candidatos que atienden las necesidades de la clase trabajadora pueden ganar en cualquier lugar", señala. La respuesta, concluye, tendrá que venir desde abajo: "En última instancia, será el pueblo estadounidense quien diga no al autoritarismo". (ANSA).