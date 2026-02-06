EEUU se coloca líder en prueba olímpica por equipos de patinaje artístico

Al término de las tres primeras pruebas, Estados Unidos, defensor del título y gran favorito, se colocó este viernes en cabeza en la competición de patinaje artístico por equipos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que se inauguran este viernes

Liderado por sus vigentes triples campeones mundiales de danza sobre hielo, Madison Chock y Evan Bates, los estadounidenses encabezan la clasificación provisional con 25 puntos, dos de ventaja sobre Japón (23)

El país anfitrión, Italia, es tercero con 22 unidades

Estados Unidos debería ampliar su ventaja el sábado con el programa corto de hombres, que servirá para ver en acción por primera vez a Ilia Malinin (21 años), el gran prodigio de este deporte en la actualidad

La competición por equipos da inicio a las pruebas de patinaje artístico en estos Juegos Olímpicos

Se desarrolla en tres días y mide a diez equipos nacionales

Todos ellos patinan cuatro programas cortos, en las categorías de hombres, mujeres, parejas y danza sobre hielo, pero solamente los cinco mejores se clasifican para los programas libres