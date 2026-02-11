EEUU: se desploma la aprobación de Trump en inmigración

Según un sondeo de Reuters/Ipsos, solo el 39% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, el nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, mientras que el 53% desaprueba las medidas adoptadas, muchas de ellas percibidas como excesivamente duras.

El sondeo, realizado a nivel nacional y con un margen de error cercano a tres puntos porcentuales, refleja respuestas recogidas antes y después de incidentes violentos relacionados con operativos migratorios en Minneapolis, donde al menos dos ciudadanos estadounidenses murieron en enfrentamientos con agentes federales.

El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversas ciudades y las tácticas empleadas han generado protestas y una percepción crecientemente crítica entre amplios sectores de la población.

En el mismo sondeo, alrededor del 58% de los encuestados consideró que los agentes de inmigración han ido "demasiado lejos" en su labor, frente a un 12% que opinó que no han llegado lo suficiente.

La caída en la aprobación de Trump por inmigración se suma a cifras generales de respaldo presidencial que también se han visto erosionadas recientemente, con niveles de aprobación total ubicándose cerca de mínimos históricos durante su mandato.

Analistas políticos señalan que el endurecimiento migratorio, que en su momento fue un factor de movilización para parte del electorado, se ha convertido en un desafío para Trump frente a una parte significativa de la opinión pública que percibe las tácticas como excesivas y contraproducentes para la cohesión social. (ANSA)