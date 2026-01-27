EEUU: se desploma la confianza del consumidor y marca su nivel más bajo

Según informó hoy el centro de estudios Conference Board, su índice de confianza del consumidor se desplomó 9,7 puntos hasta 84,5, ubicándose incluso por debajo de los niveles más bajos registrados durante la pandemia de Covid-19.

El indicador que mide las expectativas a corto plazo sobre ingresos, condiciones empresariales y mercado laboral cayó 9,5 puntos hasta 65,1, muy por debajo del umbral de 80 que suele anticipar una recesión. Es el duodécimo mes consecutivo en que este subíndice se mantiene bajo ese nivel.

También se deterioró la evaluación de la situación actual, que descendió 9,9 puntos hasta 113,7.

"La confianza colapsó en enero, ya que se profundizaron las preocupaciones tanto sobre la situación presente como sobre las expectativas futuras", afirmó Dana Peterson, economista jefe del Conference Board.

"Los cinco componentes del índice se deterioraron, llevando el indicador a su nivel más bajo desde mayo de 2014, incluso por debajo de los mínimos de la pandemia", añadió.

Entre los factores que más inquietaron a los encuestados se mantuvieron elevados los comentarios sobre inflación, especialmente por los precios de la gasolina y los alimentos.

También aumentaron las menciones a aranceles, comercio, política, mercado laboral, además de preocupaciones por el seguro de salud y los conflictos bélicos.

La percepción sobre el empleo también mostró un marcado deterioro. Solo el 23,9% de los consumidores consideró que los puestos de trabajo son "abundantes", frente al 27,5% de diciembre, mientras que el 20,8% afirmó que conseguir empleo es "difícil", frente al 19,1% del mes anterior.

Economistas señalan que el mercado laboral se encuentra en una fase de "baja contratación y bajos despidos", en medio de la incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés.

A comienzos de mes, el gobierno informó que los empleadores crearon apenas 50.000 puestos de trabajo en diciembre, una cifra similar a los 56.000 de noviembre, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 4,4%.

La creación de empleo se mantuvo débil durante todo el año, especialmente tras el anuncio de nuevos aranceles en abril. En 2025, la economía sumó apenas 584.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los más de dos millones generados en 2024.

El enfriamiento del mercado laboral se produce, sin embargo, en un contexto en el que la economía estadounidense continúa creciendo. Impulsada por un fuerte consumo, la actividad avanzó al ritmo más rápido en dos años entre julio y septiembre, según las últimas estimaciones oficiales. (ANSA).