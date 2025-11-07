EE.UU. se dispone a producir cantidades récord de gas natural por creciente demanda de exportación

Por Scott DiSavino

7 nov (Reuters) - Las empresas energéticas estadounidenses produjeron una cantidad récord de gas natural durante el tercer trimestre, mientras los productores se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda nacional y de exportación de este combustible.

Los centros de datos hambrientos de energía y el auge de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) están impulsando el uso de gas en Estados Unidos, empujando a los productores a extraer más. Tanto la oferta como la demanda alcanzarán máximos históricos en 2025 y 2026, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

La EIA prevé que la producción de gas seco pase de 103.200 millones de pies cúbicos diarios (bcfd) en 2024 a 107.100 millones en 2025 y 107.400 millones en 2026. La cifra contrasta con el récord de 103.600 millones de bcfd de 2023.

La agencia también prevé que el consumo de gas, incluidas las exportaciones, aumente de un récord de 111.500 millones de bcfd en 2024, a 115.700 millones en 2025 y 117.700 millones en 2026.

Además de la producción estadounidense, Canadá también envía unos 8.000 millones de bcfd de gas a Estados Unidos a través de gasoductos.

Las 10 mayores empresas energéticas, centradas sobre todo en el gas, como Expand Energy y EQT, producen casi una cuarta parte del gas nacional, principalmente a partir de formaciones de esquisto como Marcellus y Utica en Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental y Haynesville en Luisiana y Texas.

Muchas empresas energéticas también producen gas de pozos petrolíferos, conocido como gas asociado, en formaciones de esquisto como la Cuenca Pérmica, en el oeste de Texas y Nuevo México, y la Bakken, en Dakota del Norte.

Mil millones de pies cúbicos de gas pueden abastecer a unos 5 millones de hogares estadounidenses durante un día. (Editado en español por Carlos Serrano)