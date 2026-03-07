EEUU se enfrenta a ataques contra la democracia, afirma Obama en el funeral de Jesse Jackson

Por Tom Polansek

CHICAGO, 6 mar (Reuters) - Estados Unidos se enfrenta a ataques diarios contra la democracia, advirtió el viernes el expresidente Barack Obama al elogiar al activista de los derechos civiles Jesse Jackson por luchar contra los abusos de poder durante su funeral.

Obama se unió a los exmandatarios Joe Biden y Bill Clinton, junto con la exvicepresidenta Kamala Harris, en el acto público celebrado en Chicago en memoria de Jackson, fallecido el mes pasado a los 84 años. Donald Trump no asistió debido a su agenda, informó un funcionario de la Casa Blanca.

«Cada día nos despertamos con algún nuevo ataque a nuestras instituciones democráticas, otro revés a la idea del Estado de derecho, una ofensa a la decencia común», dijo Obama.

Obama, otros líderes demócratas y líderes religiosos instaron a los cientos de asistentes a honrar a Jackson, defensor del derecho al voto y la desegregación, continuando su lucha por la igualdad y la justicia.

«Cada día, los que ocupan altos cargos nos dicen que nos temamos unos a otros y que nos enfrentemos entre nosotros, y que algunos estadounidenses cuentan más que otros y que algunos ni siquiera cuentan», dijo Obama entre aplausos.

«Vemos cómo se denigra la ciencia y la experiencia, mientras que la ignorancia, la deshonestidad, la crueldad y la corrupción obtienen recompensas incalculables».

La Casa Blanca criticó a Obama cuando se le pidió que comentara sus declaraciones: «es una vergüenza total por todo el daño que ha causado a este país y la historia no lo juzgará bien», afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El memorial en la Casa de la Esperanza, un recinto con capacidad para 10.000 personas en el sur de Chicago, rindió homenaje a Jackson con un coro que interpretó canciones gospel mientras los asistentes se ponían de pie, aplaudían y cantaban. Algunas personas llegaron horas antes del servicio y esperaron fuera en una fila que daba la vuelta al recinto.

«Este hombre allanó el camino para que muchas otras personas pudieran marcar la diferencia en este mundo», dijo Robert Holmes, que esperaba en la fila.

Además de los expresidentes, también estuvieron presentes las ex primeras damas Jill Biden y Hillary Clinton, junto con la estrella del baloncesto Isiah Thomas y el reverendo Al Sharpton, un destacado activista de los derechos civiles.

Los oradores hicieron un llamamiento para continuar la lucha de Jackson por la igualdad racial, mientras el Gobierno de Trump restringe los programas de diversidad.

«Estamos en una situación difícil», dijo Joe Biden: «tenemos una administración que no comparte los valores que nosotros tenemos».

Jackson ayudó a liderar el movimiento por los derechos civiles de la nación tras el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. Durante más de medio siglo, trabajó para desmantelar los sistemas segregacionistas y ampliar la participación política de los afroamericanos y otras comunidades marginadas.

«Mientras algunos proclaman 'Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos", Jesse Louis Jackson luchó para que Estados Unidos alcanzara la grandeza que prometió pero que nunca logró», dijo el padre Michael Pfleger, un sacerdote católico de Chicago conocido por su activismo político.

(Reporte de Tom Polansek; reporte adicional de Eric Cox. Editado en español por Javier Leira)