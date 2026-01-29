EEUU: se hace pasar por agente del FBI para liberar a Mangione, arrestado

Sin embargo, el hombre fue arrestado, según informa el New York Times

El sujeto, Mark Anderson, de Mankato, Minnesota, fue acusado en el tribunal de distrito federal de Brooklyn por hacerse pasar por un agente del FBI y se espera que comparezca ante el tribunal hoy

De acuerdo con personas conocedoras de los hechos, Anderson estaba tratando de liberar a Mangione

Según la denuncia, Anderson llegó a la cárcel alrededor de las 18:50 del miércoles y le dijo a los agentes penitenciarios que era un agente del FBI con documentos "firmados por un juez" que autorizaban la liberación de un detenido

Cuando le pidieron su identificación, mostró una licencia de conducir de Minnesota

Luego, afirmó estar armado y comenzó a lanzar documentos contra los agentes penitenciarios, documentos que, según la denuncia, estaban relacionados con una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En su poder se encontró un cortador de pizza y un tenedor de barbacoa

Anderson, según una de las personas informadas sobre el caso, había trabajado en una pizzería en Nueva York

Tras su arresto por el homicidio de Brian Thompson, Mangione recibió una ola de apoyo. Muchas personas han contribuido a su fondo de defensa legal y le han enviado cartas, libros y fotografías personales a la cárcel federal, el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Su fondo de defensa ha recaudado aproximadamente US$1,4 millones hasta ahora. (ANSA)