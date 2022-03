Eeuu se inclina por poner fin a expulsiones de migrantes en frontera con méxico: fuentes

Por Ted Hesson WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - El gobierno del presidente Joe Biden se está inclinando por poner fin a una orden de la era de la pandemia de coronavirus que ha bloqueado a más de un millón de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Un tercer funcionario dijo que la política se estaba debatiendo activamente y que la decisión podría llegar en cuestión de semanas, aunque el resultado aún no estaba claro. Los tres solicitaron el anonimato para dar detalles sobre las conversaciones internas. Las discusiones, de las que no se ha informado anteriormente, fueron impulsadas por las recientes decisiones de los tribunales estadounidenses que complican la aplicación de la llamada orden fronteriza "Título 42", junto con las importantes medidas adoptadas por los funcionarios de salud pública de Estados Unidos para flexibilizar las restricciones de la pandemia en todo el país, dijeron los funcionarios. La orden fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) de Estados Unidos en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, por el expresidente republicano Donald Trump. Pero el demócrata Biden la ha mantenido en vigor -y la ha defendido en los tribunales- a pesar de las promesas de hacer retroceder las políticas de inmigración más duras de Trump. Expertos en salud y defensores de los derechos de los inmigrantes han estado presionando para que se ponga fin a la misma, argumentando que la política corta ilegalmente el acceso al asilo y que la evidencia científica no apoya su objetivo declarado de ayudar a frenar la propagación del virus. (Reporte de Ted Hesson en Washington, Editado en Español por Adriana Barrera)