EEUU se reafirma en su posición de no retomar las relaciones con Siria tras su vuelta a la Liga Árabe

Estados Unidos ha reafirmado este lunes su posición de no retomar las relaciones con Siria después de que la Liga Árabe readmitiese a Damasco en la organización tras ser expulsada a raíz de la represión de las protestas y el estallido de la guerra civil en 2011.

"No creemos que Siria merezca la readmisión en la Liga Árabe en este momento", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, agregando que Washington "no normalizará" bajo ningún concepto las relaciones con Damasco y que no apoyan que sus socios sigan ese camino.

Asimismo, Patel ha señalado que actualmente hay una "fuerte necesidad de ampliar el acceso humanitario" para la población siria a la par que es fundamental crear "condiciones seguras" para el retorno de los refugiados y apoyar la liberación de aquellos "injustamente detenidos" en el país.

Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe reunidos en El Cairo acordaron el domingo readmitir a Siria en la organización tras señalar que "todas las fases de la crisis siria han demostrado que no existe una solución militar, que no hay vencedor ni vencido", haciendo así un llamamiento al consenso nacional.

La reincorporación de Siria a la organización significa un nuevo paso en la normalización de las relaciones de Siria con el mundo árabe, después de que esta semana se hayan reunido los ministros de Exteriores de Jordania, Arabia Saudí, Irak y Egipto con su homólogo sirio en Amán.

El presidente sirio ha intentado, sin embargo, acercarse a otras capitales para obtener apoyos y, especialmente, financiación para reflotar la economía siria y empezar la reconstrucción. En este contexto, ha utilizado los terremotos registrados en febrero en el sur de Turquía, que dejaron miles de muertos en el país árabe, como punta de lanza para reclamar fondos y ayuda internacional.

Europa Press