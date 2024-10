Eeuu se suma a llamados para que se investiguen denuncias de violación electoral en georgia

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - El Departamento de Estado estadounidense dijo el lunes que Estados Unidos se sumaba a los llamados formulados por observadores electorales para que se investiguen a fondo todas las denuncias de violaciones relacionadas con las elecciones en Georgia.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a periodistas que Washington no tiene una valoración final de los resultados de las elecciones, pero no descartó nuevas consecuencias si el rumbo del Gobierno georgiano no cambia.

El Gobierno y la comisión electoral del país han dicho que la votación fue libre y justa, mientras que los observadores electorales han dicho que hubo violaciones significativas. (Reporte de Simon Lewis, Ismail Shakil y Daphne Psaledakis)

Reuters