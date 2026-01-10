EEUU: seis muertos en una serie de tiroteos en Mississippi

"Lamentablemente, esta noche hemos enfrentado una tragedia en nuestra comunidad", afirmó el sheriff del condado, Eddie Scott, en un mensaje publicado en Facebook.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de West Point, cerca de la frontera con Alabama. Según las autoridades, las seis víctimas fallecieron como consecuencia de los disparos, y algunas de ellas tendrían vínculos familiares con el agresor.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no difundieron detalles adicionales sobre la dinámica de los ataques ni la identidad de las víctimas. El sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia, y las autoridades aseguraron que no existe una amenaza adicional para la comunidad.

"Les pido que mantengan a las víctimas y a sus familias en sus oraciones", expresó Scott, al señalar que la policía continúa con la investigación y brindará actualizaciones cuando sea posible.

El motivo del ataque aún no fue determinado y permanece bajo investigación, indicaron las autoridades. (ANSA).