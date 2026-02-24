EEUU: Selección femenina rechaza invitación de Trump

Lo reveló la prensa estadounidense, la cual recordó que Trump había bromeado con la selección masculina, también coronada en Milán-Cortina 2026, durante un diálogo por teléfono.

En un video compartido online, se escucha a Trump invitando a los campeones a presenciar su discurso sobre el Estado de la Unión y luego diciendo: "vamos a tener que traer también al equipo femenino, ¨lo saben, verdad?".

El mandatario despertó sonrisas entre los jugadores del seleccionado masculino y agregó que si no invitaba también a las campeonas sería sometido a un juicio político.

La cadena NBC citó una declaración del seleccionado femenino, que ya había ganado la medalla dorada en Pieonchang 2018, según la cual establece que las jugadoras "no podrán asistir" al discurso del Estado de la Unión.

"Agradecemos sinceramente la invitación extendida a nuestro equipo femenino de hockey de Estados Unidos y apreciamos profundamente el reconocimiento a su extraordinario logro", se lee en el comunicado.

"Debido a limitaciones de tiempo y compromisos académicos y profesionales ya programados después de los Juegos, las atletas no podrán asistir", argumenta el texto del seleccionado femenino, que había aceptado la invitación en ese momento.

A su vez, Jack Hughes, autor del gol de la victoria del seleccionado masculino en la final ante Canadá, declaró que uno de sus primeros pensamientos fue para la estrella del equipo femenino.

"La primera persona en la que pensé fue en Megan Keller, quien anotó el gol de la medalla de oro la otra noche", expresó Hughes en una entrevista inmediatamente después de la victoria, recordando haberla conocido en la cafetería olímpica después de la victoria femenina. (ANSA).