EEUU: Senado acorrala a Netflix por agenda ideológica y megafusión con Warner

Sarandos intentó tranquilizar a los legisladores al asegurar que la operación generará "más crecimiento económico" y nuevos empleos en Estados Unidos. Sin embargo, terminó enfrentando acusaciones de que la plataforma mantiene una agenda ideológica en sus contenidos.

El senador republicano Eric Schmitt cuestionó duramente al ejecutivo por lo que describió como una programación "abrumadoramente 'woke'", mientras que su colega Josh Hawley acusó a Netflix de promover una "ideología transgénero" a través de su catálogo.

Desde el bloque demócrata, en cambio, las preocupaciones se centraron en los efectos de la megafusión sobre el empleo y la competencia. Varios senadores advirtieron que la consolidación podría reducir la oferta de contenidos y limitar las opciones disponibles para los consumidores. (ANSA).