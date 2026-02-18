EEUU: Senado bloquea ley electoral impulsada por Trump

El proyecto, respaldado por los republicanos y aprobado previamente por la Cámara de Representantes por un estrecho margen, no logró superar anoche el umbral de 60 votos necesario para avanzar en la Cámara alta, pese a obtener mayoría simple.

La iniciativa obligaría a los votantes a presentar documentación que acredite ciudadanía estadounidense al registrarse y exigiría identificación fotográfica para emitir el sufragio, cambios que según sus promotores reforzarían la integridad electoral.

Los demócratas se opusieron argumentando que la norma podría dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos, en particular sectores de bajos ingresos o minorías que no disponen fácilmente de los documentos requeridos.

El debate se produce a meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026, en un contexto de fuerte polarización política en torno al sistema electoral y las reglas de votación.

El SAVE America Act se convirtió en una de las principales prioridades del ala republicana alineada con Trump, que sostiene que la legislación es necesaria para evitar el voto ilegal y restaurar la confianza en los resultados electorales.

Sin embargo, estudios y análisis previos indican que los casos de voto ilegal en elecciones federales son extremadamente poco frecuentes, mientras que organizaciones civiles advierten que imponer requisitos documentales a nivel nacional podría modificar significativamente los procedimientos electorales en numerosos estados.

Actualmente, solo algunos estados exigen prueba documental de ciudadanía al registrarse, por lo que la aprobación de la ley implicaría un cambio sustancial en la normativa electoral estadounidense.

El bloqueo en el Senado confirma las dificultades para aprobar reformas electorales federales en un Congreso profundamente dividido, donde las reglas del filibusterismo obligan a reunir una supermayoría para avanzar en legislación controvertida.

En los últimos años, la legislación electoral se ha convertido en uno de los principales frentes de confrontación política en Estados Unidos, con varios estados gobernados por republicanos aprobando normas más estrictas sobre identificación de votantes, voto por correo y procedimientos de registro, mientras estados liderados por demócratas impulsaron medidas para ampliar el acceso al sufragio.

La disputa sobre las reglas electorales se intensificó tras las elecciones presidenciales de 2020 y volvió a ocupar un lugar central en la agenda política durante el actual ciclo electoral, con ambos partidos utilizando el tema como eje de movilización de sus bases y como argumento clave en la campaña hacia las legislativas de 2026. (ANSA)