EEUU: Senado examina polémica nominación de Means como cirujana general

Means comparece ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP), encargado de revisar su candidatura antes de una eventual votación en el pleno. La audiencia había sido inicialmente prevista meses atrás, pero fue pospuesta.

La candidata, médica y figura conocida en redes sociales dentro del ámbito del bienestar y la medicina preventiva, asesoró durante la campaña presidencial a Robert F. Kennedy Jr.

y participó en la elaboración de la agenda sanitaria "Make America Healthy Again", centrada en la alimentación, la prevención y la reducción de enfermedades crónicas.

Su nominación generó controversia por declaraciones previas críticas hacia algunos aspectos de la medicina convencional.

Means cuestionó públicamente el calendario de vacunación infantil y sostuvo que la carga total de vacunas podría afectar a niños vulnerables, afirmaciones que la comunidad científica considera no respaldadas por evidencia.

También criticó el uso de anticonceptivos hormonales, señalando supuestos riesgos graves para la salud, pese a que investigaciones médicas establecen que estos métodos son seguros para la mayoría de las mujeres.

Otra fuente de debate es su actividad comercial en redes sociales, donde promovió suplementos dietarios y productos de bienestar, lo que llevó a legisladores y expertos a plantear posibles conflictos de interés en caso de asumir el cargo.

La licencia médica de Means, según registros estatales, dejó de estar activa en 2024, un elemento que también podría ser objeto de interrogatorio durante la audiencia.

El cargo de cirujano general de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tiene un rol principalmente comunicacional y estratégico en la promoción de políticas sanitarias, campañas de vacunación y respuesta a crisis de salud pública.

La nominación se produce en un contexto de fuerte debate político en torno a la política sanitaria federal y al papel de la ciencia en la toma de decisiones públicas, con la administración de Donald Trump impulsando una agenda centrada en prevención, reducción de costos médicos y cuestionamiento de algunos enfoques tradicionales del sistema de salud.

Tras la audiencia, el comité deberá votar si recomienda la confirmación de Means, paso necesario antes de que el Senado en pleno decida su eventual nombramiento. (ANSA).