EEUU: senador republicano no quiere centro de detención ICE en su estado

"Si bien apoyo la aplicación de las leyes de inmigración, le escribo para expresar mi oposición a esta iniciativa", escribió en su carta a Noem, dieron a conocer medios estadounidenses.

"Este sitio está actualmente zonificado para fines de desarrollo económico", explicó. "Convertir un activo industrial en un centro de detención del ICE elimina oportunidades de crecimiento económico y las reemplaza con un uso que no genera retornos económicos comparables ni beneficios comunitarios".

El senador inclusive destacó "serias preocupaciones de viabilidad" con respecto a los costos de agua, energía y atención médica.

Esta postura indica un creciente descontento, incluso en algunos Estados gobernados por republicanos, con la expansión de los centros de detención de inmigrantes por parte del gobierno federal (ANSA).