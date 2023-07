EEUU: Servicio Forestal pide cambiar pirotecnia por serpentina en aerosol este 4 de Julio

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El oso Smokey lo dijo claramente: “Sólo tú puedes prevenir los incendios forestales”.

Siguiendo el ejemplo de su famosa mascota, los administradores del Servicio Forestal de Estados Unidos en el suroeste del país azotado por la sequía están exhortando a la gente a cambiar los fuegos artificiales este Día de la Independencia por barritas luminosas, matracas y latas de serpentina en aerosol.

No tan rápido, dicen algunos ecologistas. Aunque vale la pena animar a la gente a no utilizar pirotecnia debido al peligro de incendios forestales, dicen que es un poco tonto que los administradores de tierras federales sugieran el uso en la naturaleza de latas de aerosol de cuerda pegajosa para fiestas.

El consejo comenzó a aparecer en las últimas semanas, y funcionarios forestales regionales y la División Forestal del Estado de Nuevo México emitieron anuncios de servicio público que ofrecen alternativas destinadas a frenar los incendios provocados por el hombre.

Utilizan consejos similares a los de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios e incluso de las delegaciones de la Cruz Roja Estadounidense de otros estados.

“Se trata de alternativas para los niños y jóvenes para que no enciendan fuegos artificiales en su barrio o en su propiedad. De esta manera nos gustaría mantener las cosas contenidas a su propiedad y su vecindario”, dijo George Ducker, un portavoz de la División Forestal del Estado. “No abogamos por que la gente salga al bosque y, ya sabes, rocíe serpentina en aerosol”.

Pero si lo hacen, el Servicio Forestal tiene una petición: No dejar rastro.

Sea cual sea la forma en que la gente decida celebrarlo, deben seguirse las normas y reglamentos si se encuentran en terrenos forestales nacionales, independientemente de que sea el Día de la Independencia o cualquier otro día, explicó John Winn, portavoz de la agencia federal.

“Eso incluye, entre otras cosas, la restricción al uso de fuegos artificiales, la correcta eliminación de la basura en los contenedores, respetar los horarios sin ruido y limpiar después de acampar o de actividades diurnas”, dijo.

La limpieza de las serpentinas en aerosol entra en esa categoría, añadió.

Aunque las serpentinas en aerosol existen desde la década de 1970, los fabricantes mantienen sus recetas en secreto. En general, la cuerda se compone de una resina polimérica, una sustancia que hace que la resina se infle como espuma, un disolvente, algo de colorante y el propelente que expulsa los productos químicos de la lata.

Las autoridades de Los Ángeles decidieron prohibir en 2004 las serpentinas en aerosol para fiestas en Hollywood Boulevard cada Halloween porque los asistentes a las fiestas utilizaban las latas vacías como proyectiles y muchas quedaban ensuciando las calles y atascando los canales de desagüe.

Ciudades de Massachusetts y Alabama también han aprobado ordenanzas que restringen el uso de la serpentina en aerosol, señalando problemas durante eventos especiales. En una ciudad de Nueva York, los bomberos que participaron en un desfile se quejaron de que la cuerda dañaba la pintura de sus camiones.

Rebecca Sobel, del grupo WildEarth Guardians, dijo que la cuerda para fiestas es sólo uno de los cientos de productos aparentemente benignos que impregnan la vida cotidiana.

“Tenemos que estar más atentos a los productos químicos de las cosas ‘cotidianas’”, afirmó. “Quizá el Servicio Forestal debería haberlo sabido, pero también es difícil saber qué sustancias químicas contienen algunos productos”.

Señaló los recientes titulares sobre “sustancias químicas perennes” encontradas en la espuma para extinguir incendios y otros productos comunes, y dijo que los consumidores tienen la responsabilidad de ser conscientes de las amenazas, pero no pueden hacerlo si los organismos reguladores no son transparentes o no leen ellos mismos las etiquetas.

Algunos sitios web de productos de consumo afirman que la serpentina en aerosol no es biodegradable. Aunque muchas latas están etiquetadas como no tóxicas, la cuerda puede dañar las superficies de vinilo o la capa transparente de los vehículos.

Las etiquetas también indican que, si se ingiere, puede requerir atención médica. Esto es válido tanto para humanos como para mascotas, ya que algunos de los ingredientes pueden contener irritantes gastrointestinales.

“Todo esto hace que su uso sea inadecuado en las zonas recreativas de nuestros bosques nacionales”, afirma Madeleine Carey, gerente de conservación de WildEarth Guardians para el suroeste de Estados Unidos. “Muchos productos aparentemente divertidos para fiestas, como las serpentinas en aerosol, son extremadamente dañinos para nuestros bosques y fauna salvaje. Los globos de mylar, las matracas y la purpurina también están en esa lista”.

