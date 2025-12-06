EEUU.- Sheinbaum acuerda "seguir trabajando" en temas comerciales con EEUU y Canadá en su primer cara a cara con Trump

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha acordado "seguir trabajando" en temas comerciales con Washington y Ottawa en su primer cara a cara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de 2026 que se ha celebrado en Washington.

Sheinbaum, que ha calificado en la red social X de "excelente" la reunión tripartita con el magnate y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha detallado que durante el encuentro han dialogado sobre "la buena relación" que tienen los tres países.

La reunión, celebrada a puerta cerrada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, se produce después de que Trump sugiriera que podría dejar expirar el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) y en un momento en el que el país latinoamericano sigue con las negociaciones sobre los aranceles del 30% que el republicano impuso a los productos mexicanos.

La presidenta mexicana tenía previsto reunirse con su homólogo estadounidense durante la cumbre del G7 que se celebró en Canadá en junio, si bien el encuentro no se produjo debido a la repentina marcha de Trump ante las tensiones entre Israel e Irán.

Estados Unidos ha atacado numerosas narcolanchas en la región del Caribe para combatir el narcotráfico y ha designado recientemente como organización terrorista al Cártel de los Soles por sus supuestos vínculos con las autoridades de Venezuela.

Sheinbaum ya rechazó en noviembre una eventual intervención militar de Washington en suelo mexicano después de que el magnate asegurara en la red social Truth Social que estaría "orgulloso" de ordenar ataques similares contra narcotraficantes en México.

Las relaciones entre ambos países también se han visto empañadas en los últimos meses por las redadas migratorias lanzadas por la Administración Trump, que han generado fuertes protestas en Estados Unidos. Sheinbaum, que ha tildado de "injustas" estas políticas, ha recordado que es gracias a la mano de obra migrante que se mantienen los cultivos en muchos estados, entre ellos California.