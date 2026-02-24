EEUU sigue comprometido con acuerdo con la UE, afirma comisario europeo de Comercio

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo este martes que sus homólogos estadounidenses le aseguraron que Washington mantiene su compromiso con el acuerdo comercial con la UE, tras una adversa decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre los aranceles del presidente Donald Trump

"He estado en contacto constante con mis homólogos y me han asegurado que mantienen su compromiso con el acuerdo con la Unión Europea", expresó Sefcovic ante los diputados europeos de la Comisión de Comercio

El alto funcionario también se refirió a la delicada cuestión de los aranceles de 50% de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio, que la UE aún busca eliminar o reducir

En agosto pasado, Trump amplió los gravámenes sobre los metales para incluir varios cientos de productos que contienen acero o aluminio. Sefcovic dijo este martes que discutió con sus homólogos estadounidenses cómo resolver esa cuestión

"Espero que podamos encontrar soluciones a este asunto muy pronto", afirmó

El Parlamento Europeo congeló el lunes la aplicación de un acuerdo del bloque con Estados Unidos, en espera de más claridad sobre las repercusiones del fallo de la Suprema Corte

Sefcovic dijo que entendía la decisión de congelar el acuerdo, pero consideró "imperativo" seguir avanzando en el proceso de aplicación de los compromisos

La máxima corte estadounidense falló que Trump no tiene autoridad para impulsar su política arancelaria, y el mandatario respondió anunciando un nuevo arancel general de 10%, que rápidamente elevó a 15%

La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) explicó el lunes a los embajadores permanentes de los países del bloque la nueva situación

De acuerdo con la Comisión, si las importaciones se enfrentan a un gravamen uniforme del 10%, los derechos ya existentes podrían hacer que algunos productos terminen siendo gravados a un tipo superior al 15% previsto en el acuerdo comercial

Otra preocupación es que el nuevo gravamen general de Trump pueda aplicarse indistintamente a la UE y a países que hicieron menos concesiones comerciales a Washington y que, por lo tanto, estaban anteriormente sujetos a impuestos mucho más elevados