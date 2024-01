WASHINGTON, 19 ene (Reuters) - Estados Unidos sigue oponiéndose a un cese el fuego general en Gaza, por considerar que ayudaría a los militantes de Hamás, dijo el viernes el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. "Apoyamos las pausas humanitarias, como he dicho, para intentar sacar a los rehenes y que entre más ayuda, pero no apoyamos un alto el fuego en este momento", señaló Kirby en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Creo que es importante recordar que hubo un alto el fuego el 6 de octubre". Kirby dijo además que no tiene información de que haya crímenes de guerra deliberados, pero que está reuniendo más información de una presentación de México y Chile para que la Corte Penal Internacional investigue. (Reporte de Paul Grant; edición en español de Javier López de Lérida)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project